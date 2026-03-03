Anggaran BHR Gojek 2026 Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp110 Miliar, Segini yang Diterima Mitra Driver

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) kembali membagikan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan bagi ratusan ribu mitra pengemudi roda dua dan roda empat menjelang Lebaran 2026. Pada tahun ini, alokasi anggaran BHR ditingkatkan hingga lebih dari dua kali lipat, yakni menjadi Rp110 miliar dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp50 miliar.

Penyaluran BHR ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebutkan bahwa pemberian BHR ini merupakan hasil komunikasi intensif pemerintah dengan perusahaan aplikator transportasi online.

“Untuk tahun 2026, BHR akan diberikan kepada lebih dari 850.000 mitra penerima dengan nilai total sekitar Rp220 miliar” ujar Airlangga dalam konferensi pers bersama di Gedung Kemenko Perekonomian, Selasa (3/3/2026).

Dari total proyeksi industri tersebut, GoTo mengalokasikan anggaran hingga Rp110 miliar yang akan disalurkan kepada 400.000 mitra di platform Gojek.

Direktur utama GoTo Hans Patuwo mengatakan penyaluran BHR ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas kontribusi para mitra dalam menjaga kualitas layanan dalam 12 bulan terakhir.

“Bonus Hari Raya ini bukan sekadar bentuk dukungan finansial, tetapi juga wujud semangat kekeluargaan yang selalu kami jaga di GoTo. Kami bersyukur para Mitra terus mempercayakan Gojek dan GoTo sebagai tempat memperoleh pendapatan” kata Hans dalam keterangan resmi.

Peningkatan anggaran secara signifikan ini berdampak langsung pada besaran nominal yang diterima mitra. Untuk kategori penerima dengan nominal terendah, besarannya tercatat naik tiga hingga empat kali lipat. Pada 2025, batas bawah BHR berada di angka Rp50.000, sementara tahun ini meningkat menjadi Rp150.000 untuk mitra roda dua dan Rp200.000 untuk roda empat.

Secara keseluruhan, besaran BHR untuk pengemudi roda dua berada di kisaran Rp150.000 hingga kategori tertinggi Rp900.000. Sementara itu, untuk pengemudi roda empat, besaran bonus yang disiapkan berada di rentang Rp200.000 hingga tertinggi Rp1,6 juta.