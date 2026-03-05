BHR Ojol Lebaran 2026 Siap Dicairkan, Bonus Terendah Rp150 Ribu

Total anggaran BHR yang disiapkan GoTo naik lebih dari dua kali lipat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Driver Gojek roda dua dan roda empat akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) menjelang Lebaran 2026. Total anggaran BHR yang disiapkan GoTo naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dari Rp50 miliar pada 2025 menjadi Rp110 miliar tahun ini.

Besaran BHR untuk kategori dengan nominal terendah juga meningkat signifikan, yakni 3–4 kali lipat. Tahun ini, Mitra roda dua menerima Rp150.000 per orang, sementara Mitra roda empat mendapatkan Rp200.000, naik dari Rp50.000 pada 2025.

Dalam penentuan penerima BHR, GoTo tetap mengedepankan prinsip keberimbangan berdasarkan kategori/level Mitra Driver yang tercatat di Aplikasi Gojek Driver, sehingga penyaluran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pembagian kelompok penerima BHR:

- Mitra Juara: Driver yang menjadikan Gojek sebagai sumber pendapatan utama (produktivitas tinggi) dengan kualitas layanan baik, dibagi dalam 6 kategori berdasarkan frekuensi menjadi ‘Mitra Juara’ dalam satu tahun terakhir (1–12 kali).