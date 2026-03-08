Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DEN Sebut Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tenang 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |19:05 WIB
DEN Sebut Stok BBM Aman, Masyarakat Diminta Tenang 
BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi menyatakan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu kuatir atau panik karena Pertamina siap menjaga pasokan.

Dia menjelaskan cadangan sekitar 20 hari bukan berarti bahwa setelah itu BBM akan habis, karena Pertamina tentu terus melakukan stabilisasi stok.

"Untuk itu, masyarakat diminta tenang, tidak panik dan tidak melakukan penimbunan karena justru berdampak buruk terhadap ekonomi," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Kholid mengatakan terdapat tiga jenis cadangan energi yaitu cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional. Dan yang disebut cadangan 20 - 23 hari, adalah cadangan operasional yang disediakan badan usaha seperti Pertamina.

Untuk cadangan operasional, lanjutnya, disediakan oleh badan usaha dalam hal ini Pertamina yang sifatnya sirkuler sehingga kalau terpakai disediakan stok untuk dipasok lagi dari sumber-sumber impor.

Sedangkan cadangan penyangga energi, tambahnya, bersifat mandatori dan harus disediakan pemerintah sesuai kemampuan keuangan negara. Ketentuan tersebut diatur melalui Perpres Nomor 96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang harus disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu dia menegaskan kondisi BBM saat ini dipastikan tersedia termasuk menjelang Idulfitri, sebagaimana cadangan Pertalite bahkan sampai 28 hari dan Pertamax 29 hari, begitu pula Avtur tercukupi.

”Jadi saya mengimbau kepada masyarakat tidak perlu panik. Yang disebut sekitar 20 hari itu stok sirkuler. Jadi keluar masuk. Begitu ada barang keluar, ada barang yang masuk," ujar Kholid.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205702/bbm-cdx3_large.jpg
Stok BBM Aman Tak Akan Habis 20 Hari, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205390/bbm-rTPC_large.jpg
Pertamina Pastikan Stok BBM Aman 21 Hari, Tak Akan Habis! Masyarakat Jangan Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205293/bbm-rzSl_large.jpg
Produksi BBM di Kilang Dumai, Masyarakat Jangan Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205158/bbm_pertamina-aDIm_large.jpg
Cadangan BBM Indonesia 20 Hari, Apakah Setelah Itu Habis?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205097/menteri_esdm_bahlil-aTkB_large.jpg
RI Tambah Kapasitas Storage, Cadangan Minyak Ditargetkan 90 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205089/bbm-yS5G_large.jpg
Cadangan BBM Indonesia 20 Hari, Setelah Itu Habis? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement