Avian Brands Raih Peringkat A+, Masuk Top 6 Persen Laporan Keberlanjutan Terbaik di Indonesia

Avian Brands catatkan capaian positif dalam praktik pelaporan keberlanjutan dengan meraih peringkat A+. (Foto: dok Avian Brands)

SURABAYA - PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) mencatatkan capaian positif dalam praktik pelaporan keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan perusahaan berhasil meraih peringkat A+ dalam studi “2024 Sustainability Report Study of Indonesia Listed Companies” yang diselenggarakan oleh Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) bersama Moores Rowland Indonesia (MRI).

Pencapaian tersebut menempatkan laporan keberlanjutan Avian Brands sebagai salah satu dari 16 laporan terbaik (Top 6 persen) dari total 263 perusahaan publik di Indonesia yang menjadi objek penilaian dalam studi tersebut.

Peringkat A+ tersebut menempatkan laporan keberlanjutan Avian Brands sebagai salah satu laporan dengan kualitas pengungkapan terbaik di antara perusahaan publik di Indonesia.

Penilaian ini mencerminkan kelengkapan informasi yang disampaikan, transparansi kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG), serta keselarasan dengan standar pelaporan nasional dan internasional.

Proses penilaian mengacu pada berbagai kerangka pelaporan global seperti Global Reporting Initiative (GRI Standards) dan standar pelaporan keberlanjutan dari International Financial Reporting Standards Foundation melalui IFRS S1 dan S2.

Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan kesesuaian dengan regulasi nasional yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 51/2017 serta indikator IDX ESG Metrics.

Dalam studi tersebut, FIHRRST dan MRI mengangkat tema “Penguatan Tata Kelola”, yang menyoroti implementasi praktik Good Corporate Governance, kebijakan anti-korupsi dan etika bisnis, penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam rantai nilai, serta transparansi dalam mengungkapkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim.