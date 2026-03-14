Stok Energi RI Aman di Tengah Konflik: LPG 15 Hari, Pertalite 24 Hari dan Avtur 38 Hari

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |14:20 WIB
Pemerintah memastikan cadangan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG), dalam kondisi aman. (Foto: okezone.com/Pertamina)
JAKARTA — Pemerintah memastikan cadangan energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji (LPG), dalam kondisi aman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seluruh jenis BBM tercatat memiliki cadangan di atas batas minimal nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, cadangan BBM Pertalite (RON 90) sebagai BBM bersubsidi saat ini mencapai 24,39 hari, lebih tinggi dari batas minimal yang ditetapkan secara nasional.

Sementara itu, Pertamax (RON 92), BBM nonsubsidi dengan harga pasar, memiliki cadangan sekitar 28 hari, jauh di atas batas minimal 11 hari. Adapun Pertamax Turbo (RON 98) tercatat memiliki cadangan sekitar 31 hari.

"Jadi saya pikir untuk urusan bensin, insyaallah clear," ujar Bahlil, Sabtu (14/3/2026).

Selain bensin, pemerintah juga memastikan stok solar subsidi dalam kondisi aman, dengan cadangan tercatat mencapai 16,41 hari, di atas batas minimal yang ditetapkan. Sedangkan untuk solar nonsubsidi, cadangannya mencapai 46 hari.

Bahlil menambahkan, stok bahan bakar untuk sektor penerbangan juga aman, dengan cadangan avtur mencapai 38 hari. Sementara itu, pasokan minyak tanah tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan ketersediaan LPG nasional aman menjelang periode mudik dan Lebaran, dengan cadangan nasional berada di kisaran 15,66 hari.

"Kami laporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden bahwa cadangan menjelang hari raya untuk semua BBM dan LPG insyaallah aman," kata Bahlil.

 

