Pengguna KRL Turun 29% Jelang Lebaran 2026

JAKARTA - Jumlah penumpang Commuter Line tercatat mulai turun memasuki H-4 Lebaran 2026 atau Senin (16/3/2026). VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengungkap terjadi penurunan sekitar 29 persen dibanding pekan sebelumnya.

Menurut Karina, ini terjadi lantaran hari ini merupakan hari pertama kebijakan Pemerintah terkait Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta. Namun demikian, ia menyebut kondisi di beberapa stasiun terpantau masih cukup ramai.

“Hingga pukul 10.00 WIB tercatat sebanyak 323.455 pengguna yang naik Commuter Line. Hal ini sedikit banyak terpengaruh karena kebijakan WFA jelang libur Idul Fitri,” ujar Karina dalam pernyataan resminya.

Lebih jauh dipaparkan, pengguna yang naik Commuter Line Jabodetabek di Stasiun Bogor mencatat sebanyak 22 ribu lebih pengguna, Stasiun Citayam sebanyak 18.385 orang, Stasiun Bekasi 18.143 orang dan di Stasiun Tangerang 10.175 orang, serta Stasiun Sudimara sebanyak 10.282 orang.

Karina menambahkan, selama 25 hari puasa Ramadan mulai 19 Februari hingga 15 Maret 2026 kemarin berdasarkan data yang dibukukan jumlah pengguna Commuter Line Jabodetabek diangka 24.222.911 orang.