Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Pakai BPJS Kesehatan di Luar Kota saat Sedang Mudik Lebaran 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |20:01 WIB
A
A
A

JAKARTA - Cara pakai BPJS Kesehatan di luar kota saat sedang mudik Lebaran 2026. BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat diakses dan tetap optimal selama periode libur Lebaran Idul Fitri 2026, termasuk bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Untuk memastikan pelayanan tatap muka tetap tersedia, BPJS Kesehatan juga tetap membuka layanan di kantor cabang pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat.

"Momentum mudik Lebaran tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan memastikan layanan Program JKN tetap dapat diakses dengan mudah, sehingga masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan tenang, karena perlindungan kesehatannya tetap terjamin," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito di Kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin 9 Maret 2026.

Pemudik yang ingin berobat di luar daerah tujuan hanya dengan menggunakan KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa perlu membawa berkas tambahan.

“Peserta yang sedang mudik tetap dapat berobat di daerah tujuan hanya dengan menunjukkan KTP atau NIK. Tidak perlu membawa fotokopi berkas, tidak ada iur biaya tambahan, dan lama perawatan tetap mengikuti indikasi medis,” ujar Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba.

Peserta Program JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan meskipun sedang berada di luar daerah domisili. Apabila puskesmas, klinik, dan dokter keluarga tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP mitra BPJS Kesehatan lain yang sedang beroperasi.

"Informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan (Aplicares), sehingga peserta dapat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan," kata Abdi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202149/bpjs_kesehatan-Qybe_large.jpg
Bisakah Bayar BPJS Kesehatan Hanya 1 Orang dalam 1 KK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202755/dirut_bpjs_kesehatan-hm7W_large.jpg
Ternyata Ini Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202766/gaji_pegawai_bpjs_kesehatan-BN1J_large.jpg
Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202672/dirut_bpjs_kesehatan-Hm04_large.jpg
Menko Cak Imin Resmi Lantik Dirut BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202582/prihati-M65P_large.jpg
Alasan Prabowo Tunjuk Eks Dokter Kopassus Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201797/bpjs_kesehatan-8gfL_large.jpg
Lupa Nomor BPJS Kesehatan? Ini Cara Ceknya Dengan NIK KTP 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement