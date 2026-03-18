BGN Kaji Penghematan Anggaran untuk Antisipasi Gejolak Global

Kepala BGN, Dadan Hindayana, masih menghitung berapa anggaran yang bisa dihemat. (Foto: Okezone.com/Kadin)

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mengkaji efisiensi anggaran menyusul antisipasi dampak gejolak dunia saat ini. Kepala BGN, Dadan Hindayana, masih menghitung berapa anggaran yang bisa dihemat.

“Tentu saja kita harus punya sense of crisis, dan kami sedang melakukan hal-hal yang memungkinkan penggunaan anggaran lebih efisien,” ujar Dadan, dalam keterangan tertulis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (18/3/2026).

Menurut Dadan, efektivitas penggunaan anggaran harus ditingkatkan. Pengeluaran yang tidak mendesak dapat dikurangi, dan penyalahgunaan anggaran harus dicegah.

“Tentu saja kita harus lebih efektif menggunakan anggaran yang ada agar tidak disalahgunakan. Kedua, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih efisien, mengurangi penggunaan anggaran,” tegasnya.

Selain itu, Dadan mengungkapkan bahwa BGN melakukan peninjauan kembali anggaran untuk memantau pengeluaran agar tetap sesuai kebutuhan. BGN akan berupaya mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa menambah dana tambahan.