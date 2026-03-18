Arus Mudik Lebaran 2026, Pemudik Dilindungi Asuransi dan Layanan Kesehatan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |19:08 WIB
Para pemudik Lebaran 2026 mendapatkan perlindungan asuransi dan layanan kesehatan di mudik gratis 2026. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Para pemudik Lebaran 2026 mendapatkan perlindungan asuransi dan layanan kesehatan di mudik gratis 2026. Hal ini berlaku untuk pemudik yang menggunakan bus dan kereta api ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera. 

Dalam perlindungan asuransi, setiap peserta mendapatkan nilai pertanggungan hingga Rp100 juta, mencakup risiko meninggal dunia, cacat tetap total, serta biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan selama perjalanan.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, menjelaskan, mudik merupakan perjalanan dengan tingkat mobilitas tinggi yang tidak lepas dari berbagai risiko. 

"Dengan perlindungan ini, pemudik dapat melakukan perjalanan dengan lebih aman dan tenang,” ujarnya, Rabu (18/3/2026). 

Selain itu, peserta juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum memulai perjalanan.

 

