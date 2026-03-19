JAKARTA - Daftar 5 Jalan Tol paling rawan kecelakaan di Indonesia, nomor 1 Tol Cipali. Jalan tol menjadi salah satu prioritas masyarakat saat mudik lebaran ke kampung halaman.

Indonesia memiliki banyak tol. Namun di antara banyaknya jalan bebas hambatan tersebut, ada beberapa di antaranya dikenal rawan kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa.

Kecelakaan lalu lintas memang terjadi bukan hanya faktor manusia, tapi juga infrastruktur. Jalan bebas hambatan biasanya akan dimanfaatkan pengemudi untuk kebut-kebutan sehingga tak pelak berakhir dengan kecelakaan.

Di Indonesia, ada beberapa tol terkenal memang rawan kecelakaan seperti Tol Cipali yang kerap dibumbui dengan hal-hal mistis.

Selain Cipali, ada beberapa tol yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas atau dianggap mematikan. Berikut daftarnya :

1. Tol Cipali

Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali salah satu tol paling memakan banyak korban. Bahkan, setiap kilometer ruas jalan ini telah memakan setidaknya 1 korban jiwa. Tak ayal, Tol Cipali dijuluki sebagai jalan tol paling mematikan di dunia. Cipali memang diakui salah tol dengan tingkat fatalitas atau kematian tertinggi di dunia.

Pakar transportasi dari ITB, Ofyar Z Tamim menyebut faktor seringnya terjadi kecelakaan di Tol Cipali ada tiga; kesalahan desain, kendaraan, dan kondisi pengemudi. Namun, sebagian masyarakat percaya kalau Tol Cipali dikuasai oleh raja jin yang bisa mengganggu pengendara.

Raja jin itu konon menjaga batu bleneng di pinggiran Tol Cipali antara KM 182-183 atau tepatnya di ujung bukit Salam, Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.