HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Negara yang Gratiskan Tarif Jalan Tol saat Mudik Lebaran, Ada Tetangga Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |20:11 WIB
Daftar Negara yang Gratiskan Tarif Jalan Tol saat Mudik Lebaran, Ada Tetangga Indonesia
Daftar negara yang gratiskan tarif jalan tol saat mudik Lebaran, ada tetangga Indonesia. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Daftar negara yang gratiskan tarif jalan tol saat mudik Lebaran, ada tetangga Indonesia.

Sejumlah negara menerapkan kebijakan menggratiskan tarif jalan tol selama musim mudik Lebaran. Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia, Malaysia.

Pemerintah Malaysia rutin memberikan fasilitas tol gratis selama beberapa hari menjelang dan sesudah Lebaran. Tahun ini, kebijakan serupa juga diterapkan untuk memberikan keringanan biaya bagi para pemudik.

Selain Malaysia, negara lain yang menerapkan kebijakan serupa adalah Uni Emirat Arab dan Turki. Di Abu Dhabi, Integrated Transport Centre dari Department of Municipalities and Transport membebaskan biaya parkir, menggratiskan tarif parkir truk, serta membebaskan tol selama periode libur Lebaran.

Setelah libur berakhir, tarif tol dan biaya parkir kembali normal. Selama periode ini, pemerintah setempat bekerja sama dengan operator bus swasta untuk menambah layanan transportasi antar kota bagi warga yang mudik.

Di Turki, pemerintah juga memberikan kemudahan serupa pada sejumlah jalan tol nasional, termasuk Jembatan Martyrs dan Fatih Sultan Mehmet. Semua jalur tersebut dibebaskan dari biaya tol selama libur Lebaran sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas masyarakat.

Bagaimana dengan tol di Indonesia pada mudik Lebaran 2026?

Kementerian Pekerjaan Umum bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyepakati pemberian diskon tarif tol untuk periode angkutan Lebaran 2026. Besaran diskon sebesar 30 % berlaku untuk seluruh ruas tol yang tersebar di Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizal, menjelaskan bahwa potongan tarif tol berlaku selama empat hari, yakni 15–16 Maret untuk arus mudik, dan 26–27 Maret 2026 untuk arus balik. Khusus ruas Tangerang–Merak, diskon berlaku lebih awal, yaitu 12–13 Maret untuk arus mudik, dan 31 Maret–1 April untuk arus balik.

 

1 2
