Jenazah Michael Bambang Hartono Diterbangkan ke Jakarta, Disemayamkan di Kudus

JAKARTA — Pendiri Grup Djarum, Michael Bambang Hartono, meninggal dunia di Singapura pada hari ini. Jenazahnya akan disemayamkan di beberapa lokasi sebelum dimakamkan di makam keluarga di Jawa Tengah.

Berdasarkan pembaruan informasi yang diterima, jenazah tokoh bisnis sekaligus atlet bridge kebanggaan Indonesia tersebut dijadwalkan diterbangkan dari Singapura menuju Jakarta pada Jumat, 20 Maret 2026. Setelah tiba di Jakarta, jenazah akan disemayamkan sebelum proses pemakaman dilakukan di Jawa Tengah.

“Info Rumah Duka Bpk. Michael Bambang Hartono: 20 March ~ diterbangkan ke Jakarta,” kata Corporate Communication Senior Manager Grup Djarum, Budi Darmawan, saat dikonfirmasi, Kamis (19/3/2026).

Setelah itu, pada 20–22 Maret 2026, jenazah akan disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven, Jakarta. Lokasi ini menjadi titik utama bagi kolega, mitra bisnis, dan masyarakat di ibu kota untuk memberikan belasungkawa.

Kemudian, 22–25 Maret 2026 almarhum akan dibawa menuju kota asalnya, Kudus, dan disemayamkan di GOR Jati, Kudus. Pemilihan lokasi ini sangat bermakna mengingat kontribusi besar beliau terhadap pembinaan olahraga di wilayah tersebut.

Terakhir, pada 25 Maret 2026, prosesi pemakaman akan dilaksanakan di makam keluarga di Godo, Rembang, Jawa Tengah. Adapun waktu pelaksanaan pemakaman masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut.