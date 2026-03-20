HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Pastikan Harga BBM Tidak Naik Meski Minyak Dunia Tembus USD100

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |07:19 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan APBN.
JAKARTA - Pemerintah memastikan bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak naik meskipun harga minyak dunia telah di atas USD100 per barel.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pemerintah akan menyerap tekanan harga minyak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak (BBM subsidi naik). Jadi kita absorb tekanan terhadap perekonomian di APBN. Kalau kita lepas kan nanti seperti negara-negara lain, orang-orang bisa panik," ujar Purbaya, Kamis (19/3/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme subsidi sudah dirancang untuk satu tahun penuh. Dengan demikian, harga energi yang melonjak sudah termasuk dan telah diantisipasi oleh pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah, misalnya melakukan penghematan atau bahkan meningkatkan pendapatan negara. Purbaya kemudian menegaskan bahwa sejauh ini hitungan pemerintah masih aman.

"Kan subsidi kita diatur, dihitung selama setahun penuh. Even dengan harga sekarang pun kita sudah asumsikan seperti apa dampaknya ke APBN," ujar dia.

"Kita akan melakukan langkah-langkah, entah penghematan, entah peningkatan pendapatan, supaya APBN kita aman. Dan sampai sekarang hitungannya masih aman," sambung Purbaya.

 

