Jaga Defisit APBN, Purbaya Siap Potong Anggaran Kementerian

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |19:03 WIB
Jaga Defisit APBN, Purbaya Siap Potong Anggaran Kementerian
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematangkan rencana efisiensi besar-besaran anggaran kementerian.
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mematangkan rencana efisiensi besar-besaran anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Hal ini disampaikan sebelum dirinya melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, hari ini.

Menurut Purbaya, terdapat tantangan dalam mendorong K/L untuk melakukan penghematan secara mandiri, sehingga pemerintah pusat kemungkinan akan mengambil langkah intervensi langsung.

“Mungkin, karena ada keputusan efisiensi, sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya kepada awak media di Istana Negara, Kamis (19/3).

Purbaya menyoroti kecenderungan kementerian yang justru menambah usulan anggaran saat diminta melakukan penghematan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan menetapkan besaran potongan yang harus disesuaikan oleh masing-masing instansi.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Fokus efisiensi akan diarahkan pada belanja yang dianggap tidak mendesak atau memiliki dampak rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambah Purbaya.

Terkait wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, Menkeu menyatakan dukungan penuhnya.

“Setuju itu kan bagus, gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207892//prabowo-U2NK_large.jpg
Airlangga hingga Purbaya Dipanggil Prabowo, Ini yang Dibahas di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207692//kepala_bgn-gQsG_large.jpg
BGN Kaji Penghematan Anggaran untuk Antisipasi Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207434//makan_bergizi-Yek0_large.jpg
Skenario Pemangkasan Anggaran, MBG dan Koperasi Desa Dipastikan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207405//prabowo_subianto-WA26_large.jpg
Segini Gaji Menteri dan Anggota DPR di Indonesia, Siap Dipotong Efek Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207330//airlangga-BQjk_large.jpg
Pemerintah Siap Pangkas Anggaran Tanpa Sentuh MBG akibat Perang AS-Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/455/3207326//prabowo_subianto-anvi_large.jpeg
Prabowo Singgung Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR, Berapa Besarannya?
