Mudik Gratis Jadi Alternatif Transportasi dan Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2026

JAKARTA - Mudik gratis 2026 menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu, program ini juga mendukung kelancaran arus mudik pada tahun ini.

“Program mudik ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Melalui program ini pula, diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan arus mudik secara lebih baik," ujar Direktur Utama Adhi Karya, Moeharmein Zein Chaniago, Jumat (20/3/2026).

Perusahaan turut mendukung terciptanya mobilitas masyarakat yang lebih aman dan terkelola dengan baik, sekaligus sejalan dengan komitmen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Semoga perjalanan mudik ini dapat berlangsung dengan lebih tertib dan aman,” ujarnya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 yang secara resmi dilepas (flag off) pada Selasa (17/3/2026) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sejalan dengan tema mudik pemerintah tahun ini, yaitu “Mudik Nyaman Bersama”, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, sekaligus mewujudkan mudik yang lebih tertib, nyaman, dan berkeselamatan.

Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi berbagai BUMN bersama Badan Pengelola BUMN dan BPI Danantara. Melalui program ini, BUMN berupaya menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman dan terorganisasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.