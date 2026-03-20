Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mudik Gratis Jadi Alternatif Transportasi dan Lancarkan Arus Mudik Lebaran 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |08:10 WIB
Mudik gratis 2026 menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum.
A
A
A

JAKARTA - Mudik gratis 2026 menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan angkutan umum untuk kembali ke kampung halaman. Selain itu, program ini juga mendukung kelancaran arus mudik pada tahun ini.

“Program mudik ini merupakan bagian dari kontribusi perusahaan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran. Melalui program ini pula, diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat sekaligus mendukung upaya pengelolaan arus mudik secara lebih baik," ujar Direktur Utama Adhi Karya, Moeharmein Zein Chaniago, Jumat (20/3/2026).

Perusahaan turut mendukung terciptanya mobilitas masyarakat yang lebih aman dan terkelola dengan baik, sekaligus sejalan dengan komitmen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 11, yaitu mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

"Semoga perjalanan mudik ini dapat berlangsung dengan lebih tertib dan aman,” ujarnya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 yang secara resmi dilepas (flag off) pada Selasa (17/3/2026) di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Sejalan dengan tema mudik pemerintah tahun ini, yaitu “Mudik Nyaman Bersama”, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, sekaligus mewujudkan mudik yang lebih tertib, nyaman, dan berkeselamatan.

Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 diselenggarakan melalui kolaborasi berbagai BUMN bersama Badan Pengelola BUMN dan BPI Danantara. Melalui program ini, BUMN berupaya menyediakan alternatif transportasi yang lebih aman dan terorganisasi bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/340/3207935//pelabuhan_merak_kosong_total-rPy9_large.jpeg
Puncak Mudik Berakhir, Pelabuhan Merak Kosong Total Tanpa Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207902//jalur_arteri_pantura_cirebon-TH4N_large.jpg
Jalur Arteri Pantura Cirebon Padat Lancar Meski Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207917//polisi_berlakukan_one_way_lingkar_gentong-kuKG_large.jpg
Polisi Berlakukan One Way Lingkar Gentong pada Malam Hari, Antisipasi Lonjakan Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/340/3207912//100_ribu_kendaraan_lintasi_tol_cipali-uiPb_large.jpg
100 Ribu Kendaraan Lintasi Tol Cipali, Arus Mudik Mulai Melandai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207909//pelindo-5tyO_large.jpg
Pelindo Regional 2 Catat 119 Ribu Penumpang di H-2 Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207891//mudik-ZsK4_large.jpg
Terungkap! Ini Penyebab Macet Parah di Tol Japek dan MBZ
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement