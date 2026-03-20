Diskon Tiket Kapal Diserbu, Penjualan Capai 338.474 di Arus Mudik 2026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |18:05 WIB
Diskon Tiket Kapal Diserbu, Penjualan Capai 338.474 di Arus Mudik 2026. (Foto: okezone.com/Pelni)
JAKARTA - Stimulus ekonomi berupa diskon transportasi kapal penumpang dimanfaatkan secara luas pada arus mudik Lebaran 2026. PT Pelayaran Nasional Indonesia mencatat tiket yang terjual mencapai 72 persen atau setara 338.474 tiket dari total anggaran Rp42,3 miliar.

Program yang dibuka sejak 11 Februari 2026 ini masih berlangsung hingga kuota habis atau paling lambat untuk keberangkatan hingga 5 April 2026.

Hingga 19 Maret 2026, penjualan tiket diskon transportasi telah mencapai sekitar 76 persen dari proyeksi penerima diskon sebanyak 445.534 tiket. Adapun realisasi penumpang diskon pada periode keberangkatan 11–19 Maret 2026 tercatat sebanyak 168.819 orang, dengan jumlah penumpang diskon tertinggi terjadi pada 18 Maret 2026, yakni sebanyak 27.790 penumpang.

Sekretaris Perusahaan Pelni, Ditto Pappilanda, menyampaikan tingginya animo masyarakat terhadap diskon ini turut didorong oleh kebijakan work from anywhere (WFA) yang berlaku beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan, per 19 Maret, total penjualan tiket diskon untuk periode arus mudik keberangkatan 11 hingga 22 Maret 2026 telah mencapai 200.346 tiket. Sementara puncak arus mudik secara keseluruhan terjadi pada 18 Maret 2026 dengan realisasi 31.131 penumpang.

"Angka ini meningkat sekitar 12,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 27.741 penumpang," ujar Ditto dalam keterangan resmi, Jumat (20/3/2026).

