RI Perluas Akses Industri Maritim di Tingkat Global

JAKARTA — PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) memperluas jejaring kerja sama dengan pelaku industri maritim regional dan global dalam konferensi maritim Asia Pacific Maritime 2026 di Singapura.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi perseroan untuk berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan industri, termasuk pelaku usaha perkapalan, sektor lepas pantai, serta pengembang teknologi kelautan.

“Asia Pacific Maritime merupakan salah satu forum maritim terkemuka di kawasan Asia yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara. Pameran dan konferensi ini membahas perkembangan industri pembangunan kapal, workboat, sektor lepas pantai, serta teknologi maritim, termasuk pengembangan sistem kelautan berbasis listrik dan hibrida,” ujar Benny, Selasa (14/4/2026).

Delegasi BKI juga hadir bersama perwakilan Indonesia lainnya, seperti Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO). Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarpelaku industri nasional di tingkat internasional.

Dalam kesempatan itu, BKI juga mengunjungi kantor Weichai Group, perusahaan global yang bergerak di bidang produksi mesin, termasuk mesin kelautan. Kunjungan ini bertujuan membuka peluang pertukaran informasi serta penjajakan kerja sama untuk mendukung pengembangan industri maritim.

Melalui ajang Asia Pacific Maritime 2026, BKI menegaskan komitmennya untuk terus terlibat dalam perkembangan industri maritim global serta memperluas peran Indonesia dalam ekosistem maritim internasional.

(Feby Novalius)

