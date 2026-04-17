Analis Perbankan Pahami Risiko Industri Galangan Kapal

JAKARTA – Analis perbankan mendapatkan pemahaman mengenai industri galangan kapal dan proses pembangunan kapal untuk mendukung analisis risiko dan pembiayaan di sektor maritim.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menghadiri sebuah forum berbagi pengetahuan yang membahas industri galangan kapal, yang diselenggarakan oleh Primakelola IPB Consulting bekerja sama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk di Gedung The Tower BSI, Jakarta. Kegiatan tersebut ditujukan bagi analis Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk meningkatkan pemahaman terhadap industri galangan kapal guna mendukung analisis pembiayaan di sektor maritim.

Dalam forum tersebut, Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi Arief Budi memaparkan peran dalam ekosistem industri perkapalan nasional serta gambaran umum industri galangan kapal di Indonesia dari perspektif klasifikasi.

Dalam pemaparannya, BKI menjelaskan proses pembangunan kapal secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional. Selain itu, disampaikan pula gambaran risiko dalam industri galangan kapal serta faktor-faktor yang memengaruhi nilai kapal, dengan pendekatan yang relevan untuk analisis pembiayaan.

Sebagai perusahaan jasa survei dan klasifikasi, BKI memberikan sudut pandang teknis untuk membantu peserta memahami karakteristik industri galangan kapal. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif analis dalam menilai potensi dan risiko pembiayaan di sektor maritim.