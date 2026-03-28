RI Perkuat Jejaring Industri Maritim di Asia Pacific Maritime 2026

JAKARTA – Asia Pacific Maritime (APM) 2026 resmi digelar di Singapura. Ajang ini menjadi salah satu forum maritim terkemuka di Asia yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara.

APM membahas perkembangan industri pembangunan kapal, workboat, sektor lepas pantai, serta teknologi maritim, termasuk sistem kelautan berbasis listrik dan hibrida.

Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), R. Benny Susanto, menyoroti pentingnya forum ini sebagai momentum untuk memperluas jejaring kerja sama dan berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan industri.

"Ini menjadi kesempatan untuk bertemu pelaku usaha perkapalan, sektor lepas pantai, serta pengembang teknologi kelautan, sekaligus memperkuat sinergi industri nasional di tingkat internasional," ujar Benny Sabtu (28/3/2026).

Dalam rangkaian kegiatan, delegasi Indonesia juga mengunjungi sejumlah booth peserta pameran, termasuk Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).