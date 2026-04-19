RI Jajaki Penguatan Layanan Klasifikasi Kapal dengan Otoritas Maritim China

BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China. (Foto :Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China sebagai bagian dari penjajakan pengembangan layanan di kawasan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan klasifikasi kapal di pasar internasional.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan awal penguatan kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal, sekaligus mendukung peningkatan layanan bagi pengguna jasa BKI di tingkat global.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kerja sama teknis di bidang klasifikasi dan sertifikasi kapal, serta mendukung peningkatan keselamatan maritim secara lebih luas,” ujar Benny, Minggu (20/4/2026).

Fokus pada Penguatan Layanan di Asia

Dalam pertemuan tersebut, BKI dan otoritas maritim Tiongkok membahas rencana pembukaan unit layanan BKI di China. Pembahasan juga mencakup peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi serta penguatan dukungan terhadap keselamatan pelayaran.

Kehadiran BKI di salah satu pusat aktivitas maritim dunia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat respons teknis bagi industri pelayaran internasional.

Strategi Ekspansi Layanan Global