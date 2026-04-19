Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Jajaki Penguatan Layanan Klasifikasi Kapal dengan Otoritas Maritim China

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |17:24 WIB
BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China.
A
A
A

JAKARTA – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People’s Republic of China sebagai bagian dari penjajakan pengembangan layanan di kawasan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan klasifikasi kapal di pasar internasional.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembahasan awal penguatan kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal, sekaligus mendukung peningkatan layanan bagi pengguna jasa BKI di tingkat global.

“Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memperkuat kerja sama teknis di bidang klasifikasi dan sertifikasi kapal, serta mendukung peningkatan keselamatan maritim secara lebih luas,” ujar Benny, Minggu (20/4/2026).

Fokus pada Penguatan Layanan di Asia

Dalam pertemuan tersebut, BKI dan otoritas maritim Tiongkok membahas rencana pembukaan unit layanan BKI di China. Pembahasan juga mencakup peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi serta penguatan dukungan terhadap keselamatan pelayaran.

Kehadiran BKI di salah satu pusat aktivitas maritim dunia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan dan mempercepat respons teknis bagi industri pelayaran internasional.

Strategi Ekspansi Layanan Global

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement