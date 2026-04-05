HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Besaran Gaji Nahkoda Kapal Tanker Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |08:05 WIB
Intip Besaran Gaji Nahkoda Kapal Tanker Indonesia
Intip Besaran Gaji Nahkoda Kapal Tanker Indonesia. (Foto : Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz masih menjadi sorotan di tengah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentu, keselamatan awak kapal, termasuk nahkoda kapal, menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Di balik peran strategis itu, publik juga menaruh perhatian pada besaran gaji nahkoda kapal tanker di Indonesia. Pasalnya, posisi ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengangkut muatan energi serta memastikan keselamatan pelayaran.

Secara umum, gaji nahkoda kapal tanker di Indonesia bervariasi, tergantung pada pengalaman kerja, jenis kapal, ukuran kapal, serta perusahaan tempat bekerja. Berdasarkan data tahun 2023, kisaran gaji berada antara Rp4,8 juta hingga Rp75 juta per bulan.

Pada awal karier, nahkoda biasanya menerima gaji sekitar Rp4,8 juta hingga Rp40 juta per bulan. Setelah memiliki pengalaman kerja sekitar lima tahun, penghasilan dapat meningkat menjadi Rp5,5 juta hingga Rp54 juta per bulan, dengan jam kerja rata-rata 40 jam per minggu.

Selain faktor pengalaman, wilayah operasional dan tingkat risiko juga memengaruhi besaran gaji. Nahkoda dengan kualifikasi tinggi dan pengalaman luas umumnya memperoleh pendapatan lebih besar.

