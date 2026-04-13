HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Koki Kapal Tanker Indonesia? Segini Kisarannya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |21:05 WIB
JAKARTA - Berapa gaji koki kapal tanker Indonesia? segini kisarannya.

Kapal tanker Indonesia saat ini menjadi sorotan karena belum dapat melintasi Selat Hormuz. Setidaknya terdapat dua kapal milik Pertamina yang masih tertahan, yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro.

Kedua kapal tersebut membawa muatan minyak dan gas yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri.

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS), Vega Pita, mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kelancaran operasional kedua kapal tersebut.

“Bersama dengan Kementerian Luar Negeri, PIS terus memantau perkembangan 24/7 dan membahas persiapan teknis agar kedua kapal dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, awak kapal tanker termasuk koki di dalamnya turut menjadi sorotan. Selain memiliki tugas dengan tingkat risiko tinggi, besaran gaji koki kapal tanker juga menarik perhatian publik.

Mengutip berbagai sumber, besaran gaji koki kapal tanker bervariasi tergantung pada operasional kapal, ukuran kapal, pengalaman, serta rute pelayaran.

Untuk kisaran umum, gaji koki kapal tanker berada di angka sekitar Rp12 juta hingga lebih dari Rp20 juta per bulan untuk rute internasional. Sementara itu, koki di kapal tanker domestik atau Pertamina umumnya menerima gaji di atas Rp10 juta. Posisi kepala koki (Chief Cook) atau kontrak internasional bisa memperoleh pendapatan lebih tinggi.

