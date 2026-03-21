3,69 Juta Tiket Kereta Lebaran Terjual, Okupansi Tembus 82%

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tiket yang telah terjual mencapai 3.699.687 atau sekitar 82,2 persen dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk periode 11 Maret hingga 1 April 2026. Penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 tersebut menunjukkan tren positif.

Dari jumlah tersebut, layanan kereta api jarak jauh menjadi kontributor utama dengan penjualan mencapai 3.292.121 tiket atau 92,2 persen dari total kapasitas 3.571.760 kursi. Sementara itu, tiket kereta api lokal yang telah terjual tercatat sebanyak 407.566 atau 44 persen dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan tren peningkatan penjualan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api sebagai moda transportasi mudik.

“Pergerakan mudik dengan kereta api terus menguat sejak pertengahan Maret, terutama untuk perjalanan antarkota,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3/2026).

Tingginya permintaan juga tercermin dari tingkat okupansi kereta api jarak jauh yang dalam beberapa hari terakhir bahkan melampaui 100 persen. Pada 19 Maret, misalnya, jumlah pelanggan mencapai 196.314 orang atau setara 120,1 persen dari kapasitas harian yang tersedia. Untuk 20 Maret, angka okupansi sementara juga berada di kisaran yang sama dan masih berpotensi meningkat seiring penjualan yang terus berlangsung.

Anne menjelaskan, tingkat okupansi di atas 100 persen dimungkinkan dalam operasional kereta api jarak jauh. Hal ini terjadi karena adanya pola perjalanan dinamis, di mana satu kursi dapat digunakan oleh lebih dari satu penumpang pada relasi berbeda dalam satu perjalanan.

Selama sembilan hari pertama masa Angkutan Lebaran, yakni 11 hingga 19 Maret 2026, KAI telah melayani 1.527.549 pelanggan kereta api jarak jauh di berbagai rute di Pulau Jawa dan Sumatera. Jumlah penumpang harian terus meningkat, bahkan sejak 13 Maret okupansi telah menembus di atas 100 persen.