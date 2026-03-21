Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Airlangga Optimistis Geliat Ramadhan Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5% 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |10:27 WIB
Airlangga Optimistis Geliat Ramadhan Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5% 
Airlangga Hartarto meyakini bahwa geliat aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan menjadi motor penggerak utama ekonomi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini bahwa geliat aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan menjadi motor penggerak utama dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahunan. Ia menegaskan bahwa berbagai indikator selama periode puasa menunjukkan sinyal positif bagi kinerja ekonomi nasional.

“Kelihatannya target 5,5 persen bisa dicapai, geliat selama Ramadan,” ujar Airlangga saat ditemui usai salat Id di Masjid Salahuddin, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Mengenai tren kenaikan harga atau inflasi di musim Lebaran kali ini, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah masih terus memantau data secara berkala hingga masa perayaan berakhir. Namun, ia memberikan catatan penting mengenai perbandingan angka inflasi tahun ini dengan tahun sebelumnya.

“Nanti kita lihat, inflasi kan perhitungannya lebih cepat, jadi kita lihat saja sampai akhir dari Lebaran. Tetapi base-nya tahun kemarin rendah,” ungkap Airlangga.

Airlangga menyebutkan adanya fenomena low base (basis rendah) pada tahun lalu yang dipicu oleh deflasi di sektor energi, khususnya tarif listrik pada Februari 2025. Hal ini diprediksi akan membuat angka inflasi tahun 2026 secara statistik tampak lebih tinggi.

“Jadi, tahun kemarin kan sampai bulan Februari itu ada listriknya, jadi itu yang membuat inflasi tahun kemarin dari segi listriknya deflasi,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement