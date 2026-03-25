Menhub: Angkutan Umum Lebaran 2026 Naik 4,07 Persen hingga H+3

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menyampaikan jumlah pengguna angkutan umum selama periode mudik dan arus balik Lebaran 2026 mengalami peningkatan sebesar 4,07 persen.

Dia menjelaskan kenaikan tersebut dihitung sejak H-8 hingga H+3 masa angkutan Lebaran.

"Dapat kami sampaikan beberapa informasi tambahan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolri bahwa berkaitan dengan angkutan umum selama lebaran dari mulai H-8 sampai dengan H+3 itu terjadi kenaikan sebesar 4,07 persen," kata dia dalam konferensi pers di Jasa Marga Tollroad Command Center, Rabu (25/3/2026).

Selain peningkatan jumlah pengguna angkutan umum, Kemenhub juga mencatat pergerakan keberangkatan penumpang angkutan umum naik 11,11 persen pada periode yang sama. Namun, menurut Dudy, angka tersebut masih bersifat dinamis karena perhitungan masih berlangsung hingga 29 Maret 2026.

Dia menambahkan, pemerintah masih mewaspadai potensi puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026. Karena itu, masyarakat diimbau memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) serta diskon tarif tol 30 persen yang berlaku pada 26–27 Maret untuk mengurangi kepadatan kendaraan.