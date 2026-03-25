Biaya Kuliah Naik Terus, Ini Cara Siapkan Dana Pendidikan Tinggi

JAKARTA - Biaya pendidikan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai dari biaya masuk sekolah, uang pangkal, hingga biaya per semester di perguruan tinggi, kebutuhan dana pendidikan sering kali menjadi tantangan bagi banyak keluarga maupun profesional muda yang ingin melanjutkan studi.

Di sisi lain, pendidikan tetap dipandang sebagai investasi jangka panjang yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peluang karier. Tidak sedikit orang tua yang ingin memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik, sementara para profesional muda juga semakin menyadari pentingnya melanjutkan studi atau mengambil program pendidikan lanjutan untuk memperluas kompetensi.

Dalam kondisi tersebut, perencanaan keuangan yang matang menjadi kunci agar kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah memanfaatkan fasilitas pembiayaan secara bijak sebagai dana talangan pendidikan.

Kepala Departemen Retail Business Development Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) atau OK Bank Eko Andhika Kotama mengatakan, pembiayaan untuk pendidikan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan pinjaman yang bersifat produktif dan memiliki manfaat jangka panjang.

"Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan. Dengan perencanaan keuangan yang baik, fasilitas pembiayaan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan tanpa harus menunda kesempatan belajar yang ada,” ujar Eko dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/3/2026).