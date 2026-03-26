Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 26 Maret 2026 di Bawah Rp3 Juta, Buyback Turun Rp17.000

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Kamis 26 Maret 2026 tidak berubah alias stagnan. Harga emas Antam hari ini tetap dijual Rp2.850.000 per gram.

Berbeda dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan ini turun Rp17.000 menjadi Rp2.490.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Kamis (26/3/2026):