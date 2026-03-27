Ternyata Ini 2 Pengusaha Tajir Indonesia yang Beri Bonus Hadiah ke Pembalap Veda Ega Pratama 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |07:09 WIB
JAKARTA - Ada 2 pengusaha tajir Indonesia yang beri bonus hadiah ke pembalap Veda Ega Pratama. Veda Ega Pratama kebanjiran bonus usai cetak sejarah di Moto3 Brasil dengan meraih podium.

Veda Ega Pratama menorehkan prestasi dengan finis posisi ketiga pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Ayrton Senna, Goiana, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. 

Podium itu membuatnya mengukir tinta sejarah karena menjadi pembalap pertama Indonesia yang naik podium di ajang Grand Prix. 

Atas prestasi ini, pembalap Veda Ega Pratama pun mendapatkan bonus berupa uang puluhan juta hingga mobil dari 2 pengusaha tajir Indonesia. 

Mereka adalah Gilang Widya Pramana, pengusaha ternama yang selama ini dikenal dengan nama Juragan 99 dan Putra Rizky Bustaman (Haji Putra) yang merupakan menantu Haji Isam.

2 Pengusaha Tajir Indonesia yang Beri Bonus Hadiah ke Pembalap Veda Ega Pratama

1. Gilang Widya Pramana

Keberhasilan Veda Ega disambut suka cita masyarakat Indonesia, khususnya penggemar balap dunia. Tak terkecuali mantan Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana, pengusaha ternama yang selama ini dikenal dengan nama Juragan 99.

Melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Gilang mengunggah stories berisi tangkapan layar obrolannya dengan Veda Ega di platform WhatsApp. 

Dia memuji dan mengaku bangga dengan pencapaian pembalap 17 tahun tersebut, hingga mengirimkan uang sebesar Rp25 juta sebagai bentuk apresiasi. 

“Bangga dan terharu! Kamu mengukir sejarah, terimakasih @veda_54 ini bukan cuma podium, ini bukti mimpi anak Indonesia bisa sampai dunia Respect juga untuk Pak @sudarnmono_mons54private Mentor hebat lahirkan juara dunia!” tulis Gilang dalam Instagramnya, @juragan_99. 2. 

 

