Diskon Tol 30% Masih Berlaku, 2,1 Juta Kendaraan Sudah Kembali ke Jabotabek

JAKARTA – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat 2.165.081 kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek selama periode H-10 hingga H+4 Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah atau pada 11–25 Maret 2026. Angka tersebut setara 63,79 persen dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan kembali hingga akhir periode arus balik.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menjelaskan bahwa data tersebut merupakan akumulasi arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama, yakni Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi.

"Sebanyak 2,1 juta kendaraan yang kembali ke Jabotabek ini menunjukkan arus balik masih terus berlangsung dan belum mencapai puncaknya secara keseluruhan," ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Secara distribusi, arus balik didominasi kendaraan dari arah timur, yakni Trans Jawa dan Bandung, dengan total 967.121 kendaraan atau 44,7 persen dari total volume. Dari jumlah tersebut, lalu lintas melalui Gerbang Tol Cikampek Utama mencapai 491.285 kendaraan, meningkat 18,1 persen dibandingkan kondisi normal, sementara melalui Kalihurip Utama sebanyak 475.836 kendaraan atau naik 0,7 persen.

Adapun dari arah barat (Merak), kendaraan yang kembali melalui Gerbang Tol Cikupa tercatat sebanyak 666.567 unit, turun 3,3 persen dari lalu lintas normal. Sementara dari arah selatan (Puncak), kendaraan yang melintas melalui Gerbang Tol Ciawi mencapai 531.393 unit atau meningkat 1,0 persen.

Pada puncak harian arus balik H+4 Lebaran atau Rabu, 25 Maret 2026, volume kendaraan yang kembali ke Jabotabek mencapai 206.243 unit, melonjak 55,8 persen dibandingkan kondisi normal sebesar 132.342 kendaraan. Lonjakan tertinggi terjadi di Gerbang Tol Cikampek Utama dengan 75.837 kendaraan atau naik 194,3 persen dari lalu lintas normal.