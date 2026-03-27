Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |11:03 WIB
Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk
Masyarakat diminta mewaspadai potensi puncak kedua arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret 2026. (Foto: Okezone.com/ASDP)
A
A
A

JAKARTA – Masyarakat diminta mewaspadai potensi puncak kedua arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret 2026 di lintasan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk. Imbauan ini disampaikan seiring masih rendahnya jumlah kendaraan yang kembali ke Bali hingga saat ini.

Berdasarkan data periode 22–25 Maret 2026, tercatat sebanyak 47.945 unit kendaraan telah kembali ke Bali atau sekitar 29 persen dari total kendaraan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa. Artinya, sekitar 71 persen atau 117.367 unit kendaraan masih belum melakukan perjalanan balik, sehingga berpotensi memicu lonjakan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, mengatakan bahwa pola arus balik yang masih bertahap saat ini membantu menjaga kelancaran operasional di pelabuhan. Namun demikian, masyarakat tetap diminta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan pada puncak arus balik kedua.

"Pergerakan yang belum terkonsentrasi membuat layanan masih terkendali. Tapi kami mengantisipasi adanya lonjakan pada 28–29 Maret, sehingga pengguna jasa sebaiknya menghindari waktu tersebut," ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Di lapangan, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema operasional untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Pengaturan arus masuk pelabuhan dilakukan secara disiplin dengan dukungan buffer zone dan manajemen lalu lintas terpadu.

"Optimalisasi buffer zone terus dilakukan agar kendaraan tidak menumpuk di area pelabuhan dan arus tetap mengalir," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement