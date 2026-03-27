Waspada Puncak Kedua Arus Balik 28–29 Maret di Pelabuhan Ketapang - Gilimanuk

JAKARTA – Masyarakat diminta mewaspadai potensi puncak kedua arus balik Lebaran yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret 2026 di lintasan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk. Imbauan ini disampaikan seiring masih rendahnya jumlah kendaraan yang kembali ke Bali hingga saat ini.

Berdasarkan data periode 22–25 Maret 2026, tercatat sebanyak 47.945 unit kendaraan telah kembali ke Bali atau sekitar 29 persen dari total kendaraan yang sebelumnya menyeberang ke Jawa. Artinya, sekitar 71 persen atau 117.367 unit kendaraan masih belum melakukan perjalanan balik, sehingga berpotensi memicu lonjakan signifikan dalam beberapa hari ke depan.

Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, mengatakan bahwa pola arus balik yang masih bertahap saat ini membantu menjaga kelancaran operasional di pelabuhan. Namun demikian, masyarakat tetap diminta mengatur waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan pada puncak arus balik kedua.

"Pergerakan yang belum terkonsentrasi membuat layanan masih terkendali. Tapi kami mengantisipasi adanya lonjakan pada 28–29 Maret, sehingga pengguna jasa sebaiknya menghindari waktu tersebut," ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Di lapangan, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Arief Eko, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema operasional untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Pengaturan arus masuk pelabuhan dilakukan secara disiplin dengan dukungan buffer zone dan manajemen lalu lintas terpadu.

"Optimalisasi buffer zone terus dilakukan agar kendaraan tidak menumpuk di area pelabuhan dan arus tetap mengalir," jelasnya.