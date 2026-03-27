Purbaya Serahkan Kebijakan RKAB Batu Bara dan Bea Keluar ke Bahlil

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan strategis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan batu bara serta kebijakan bea keluar sepenuhnya berada di tangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Purbaya juga enggan merinci lebih lanjut aspek teknis maupun perubahan pejabat di sektor tersebut, dan meminta awak media menunggu penjelasan resmi dari Kementerian ESDM.

"Oh, saya tidak tahu. Biar saja Pak... ini kayaknya berubah pejabatnya. Biar Pak Bahlil yang menjelaskan," ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3/2026).

Terkait kelanjutan kebijakan bea keluar, Purbaya mengungkapkan bahwa telah tercapai kesepakatan mengenai strategi baru. Ia menyebutkan adanya rangkaian pertemuan penting, termasuk rapat di Istana dan pertemuan lanjutan di Hambalang, yang menghasilkan formula kebijakan terbaru.

Meskipun strategi tersebut sudah final, Menkeu menegaskan bahwa wewenang untuk memublikasikannya kepada publik sepenuhnya berada pada Menteri ESDM.

"Pak Bahlil sudah mendapatkan strategi yang pas, tapi nanti Pak Bahlil yang akan mengumumkan. Sebelumnya ada rapat di Istana, lalu ada rapat lanjutan di Hambalang," ungkapnya.

Purbaya juga memberikan sinyal positif bahwa strategi yang telah disusun oleh Bahlil Lahadalia merupakan langkah yang tepat. Ia meyakini kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak negatif terhadap penerimaan negara, meskipun ada penyesuaian di lapangan.