BGN Sebut Ribuan SPPG Dihentikan Sementara, Belum Daftar SLHS

JAKARTA - Badan Gizi Nasional mencatat sebanyak 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia mengalami penghentian operasional sementara atau suspend karena belum mendaftarkan Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan angka tersebut merupakan akumulasi sejak Januari 2025 hingga Maret 2026. Meski demikian, jumlah SPPG yang disuspend menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua pekan sebelumnya.

“Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS,” ujar Nanik sebagaimana dikutip dari keterangan resminya pada Jumat (27/3/3/2026).

Menurut dia, dua minggu sebelumnya jumlah SPPG terdampak lebih tinggi, terutama di Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 1.500 unit. Sementara itu, di kawasan Indonesia Timur tercatat 779 SPPG terdampak, sedangkan Indonesia Barat sebanyak 492 unit.

Nanik menjelaskan, langkah penghentian sementara dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan terhadap SPPG yang belum memenuhi kewajiban administrasi SLHS.

Setelah dilakukan suspend, sebagian besar pengelola mulai mengurus sertifikasi tersebut.