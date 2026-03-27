MBG Jadi 5 Hari dalam Seminggu, Purbaya: Efisien dan Tidak Kurangi Kualitas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |12:34 WIB
MBG Jadi 5 Hari dalam Seminggu, Purbaya: Efisien dan Tidak Kurangi Kualitas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan lima hari dalam sepekan. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilaksanakan lima hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi. Kebijakan ini bertujuan agar program tetap bermanfaat bagi masyarakat tanpa memberatkan anggaran.

Menurut Purbaya, arah kebijakan MBG saat ini tetap berada di koridor yang tepat. Pemerintah menyesuaikan pelaksanaan program dengan kondisi terkini, termasuk mempertimbangkan pengurangan hari operasional.

“Anggarannya sepertinya bagus. Langkah-langkah yang diambil juga cukup baik,” ujar Purbaya di kantornya, Jumat (27/3/2026).

Perubahan skema menjadi lima hari, menurut Purbaya, bukan berarti mengurangi tujuan program, melainkan mengatur ritme agar lebih efisien dan berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Artinya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Jadi harusnya tidak ada masalah,” katanya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak memangkas anggaran MBG. Ia menyebut penyesuaian dilakukan oleh pengelola program, yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), selama tetap menjaga kualitas manfaat yang diterima masyarakat.

“MBG tidak saya potong. Mereka (BGN) melakukan efisiensi sendiri. Selama ada efisiensinya dan tidak mengurangi kualitas makanannya, saya setuju saja,” ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209052//purbaya-zkyV_large.jpg
Rotasi Sekjen Heru Pambudi, Purbaya: Sudah Lima Tahun, Perlu Penyegaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209034//purbaya-6pq9_large.jpg
Ganti Heru Pambudi, Ini Pesan Purbaya ke Sekjen Baru Robert Leonard Marbun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3208996//purbaya-3aiK_large.jpg
SPT Kurang Bayar Rp50 Juta Purbaya Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208972//menkeu_purbaya-mIuj_large.jpg
Purbaya: MBG Dipangkas Jadi 5 Hari, Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208866//mbg-EgAr_large.jpg
Tak Kantongi SLHS, 1.528 SPPG di Seluruh Indonesia Di-Suspend
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208788//presiden_prabowo-3L4j_large.jpg
Prabowo Lanjutkan MBG di Tengah Efisiensi: Daripada Uang Dikorupsi, Lebih Baik Rakyat Saya Bisa Makan
