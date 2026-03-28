Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diizinkan Melintas Selat Hormuz, Ini Posisi 2 Kapal Tanker RI

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |16:04 WIB
Diizinkan Melintas Selat Hormuz, Ini Posisi 2 Kapal Tanker RI
Pertamina International Shipping (PIS) merespons kabar pemberian izin melintas bagi dua kapal tankernya di Selat Hormuz . (Foto: Okezone.com/PIS)
A
A
A

JAKARTA – Pertamina International Shipping (PIS) merespons kabar pemberian izin melintas bagi dua kapal tankernya di Selat Hormuz oleh pemerintah Iran. Koordinasi lanjutan terus dilakukan, terutama terkait upaya mengeluarkan kapal yang saat ini masih berada di Teluk Arab atau Teluk Persia.

“PIS bersama Kemlu tengah membahas aspek teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman. Saat ini kedua kapal tersebut masih berada di Teluk Arab,” ujar Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita, Sabtu (28/3/2026).

PIS pun mengapresiasi serta berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas dukungan penuh dalam menangani situasi ini. Sejak isu ini muncul, PIS terus melakukan koordinasi intensif dengan Kemlu, yang secara aktif menjalin komunikasi diplomatik dengan otoritas terkait.

Prioritas tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Oleh karena itu, hingga saat ini, upaya diplomasi terus berjalan.

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat terselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Sebagai informasi, Iran dikabarkan mengizinkan sejumlah kapal tanker, termasuk milik Indonesia, melintasi Selat Hormuz di tengah ketegangan kawasan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement