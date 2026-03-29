Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus 293 Ribu pada Angkutan Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |15:16 WIB
Kereta Cepat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat penjualan tiket Whoosh selama masa angkutan Lebaran 2026 mencapai 293 ribu tiket untuk periode 13-30 Maret 2026.

Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti, mengatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung hingga keberangkatan terakhir pada hari ini.

"Secara total, tiket Whoosh yang sudah terjual pada masa periode angkutan Lebaran kali ini, pada periode 13-30 Maret 2026 mencapai 293 ribu tiket dan masih akan terus bertambah," ucap Emir dalam keterangan resminya, Minggu (29/3/2026).

Menurutnya, jumlah penjualan itu meningkat dibandingkan tiga hari sebelumnya. Ia menyebut pada Kamis (25/3), total tiket Whoosh yang terjual tercatat sebanyak 235 ribu lembar untuk berbagai rute perjalanan dari arah Jakarta maupun Bandung.

Emir memprediksi total penumpang bisa menyentuh angka 20 ribu pada malam hari ini, seiring berlangsungnya puncak arus balik penumpang kereta cepat karena masa libur Lebaran serta kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) telah berakhir.

Untuk mengantisipasi penumpukan, KCIC,kata Emir, meningkatkan layanan di stasiun, di dalam kereta, serta memperkuat integrasi perjalanan antarmoda. Selain itu juga dilakukan pengoptimalan layanan intermoda di seluruh stasiun, termasuk koneksi dengan kereta feeder, transportasi daring, shuttle, dan moda lanjutan lainnya.

Di area stasiun, KCIC menyediakan ruang tunggu reguler dan naratama (VIP), mushala, pos kesehatan, ruang ibu menyusui, toilet disabilitas, area tenant, WiFi gratis, serta water station.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement