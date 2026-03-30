4 Fakta WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat untuk Hemat BBM

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah segera mengumumkan kebijakan work from home (WFH) sebagai respons atas dampak konflik di Timur Tengah yang kian memanas.

Berikut fakta-fakta WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat untuk Hemat BBM yang dirangkum Okezone, Senin (30/3/2026).

1. Tak Ganggu Produktivitas

Menkeu Purbaya menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu produktivitas, selama diterapkan secara tepat.

"Enggak (ganggu produktivitas) kalau kita pilih dengan cermat," kata Purbaya kepada awak media usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

2. Hemat BBM

Purbaya mencontohkan penerapan WFH pada hari Jumat sebagai opsi yang dinilai efektif. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau kita pilih hari Jumat, itu kan hari pendek. Jadi pasti ada penghematan BBM (Bahan Bakar Minyak) berapa persen," ujarnya.