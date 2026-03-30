HOME FINANCE HOT ISSUE

Antrean Capai 5,8 Km, ASDP Sebut Arus Ketapang–Gilimanuk Tetap Jalan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |21:35 WIB
Antrean Arus Ketapang–Gilimanuk (Foto: Okezone)
JAKARTA - Antrean kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dilaporkan mencapai sekitar 5,8 kilometer pada puncak arus balik Lebaran 2026. Meski demikian, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan arus kendaraan tetap bergerak dan terkendali melalui percepatan layanan di pelabuhan.

Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano, menegaskan bahwa kunci pengendalian kepadatan bukan semata pada jumlah kapal, melainkan pada kecepatan layanan di setiap titik operasional. "Fokus kami adalah menjaga agar proses tetap berjalan cepat dan berkesinambungan. Antrean boleh terjadi, tetapi tidak boleh berhenti," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/3/2026). 

Ia menjelaskan, penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) menjadi strategi utama dalam mempercepat pergerakan kapal di dermaga. Dengan pola tersebut, kapal tidak berlama-lama sandar sehingga kendaraan dapat segera dibongkar dan dimuat kembali untuk penyeberangan berikutnya.

ASDP juga mengoptimalkan durasi bongkar muat kapal dengan rata-rata waktu sekitar 35 menit per siklus layanan. Disiplin operasional ini dinilai mampu meningkatkan frekuensi perjalanan kapal sekaligus memperbesar kapasitas angkut secara keseluruhan.

Berdasarkan pemantauan pada Senin (30/3) pukul 14.00 WIB, antrean kendaraan didominasi mobil pribadi, sepeda motor, serta truk sedang hingga besar yang terus bergerak menuju Pelabuhan Ketapang. Untuk mengurai kepadatan, sebanyak 34 kapal dioperasikan, termasuk 22 kapal yang menerapkan pola TBB serta tambahan kapal perbantuan guna mempercepat rotasi layanan.

Dari sisi permintaan, sistem reservasi Ferizy mencatat sebanyak 164.881 unit kendaraan telah melakukan pemesanan tiket untuk periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2026. Hingga H+7, sebanyak 154.313 unit kendaraan telah masuk ke Pelabuhan Ketapang, dengan sisa sekitar 10.568 unit yang diperkirakan masih akan bergerak menuju pelabuhan.

 

Realisasi Mudik Lebaran 2026 Tembus 147 Juta Orang, Menhub Sebut Lampaui Prediksi Survei Awal
Menhub Evaluasi Macet Ketapang–Gilimanuk: Penyesuaian Kapasitas Kapal
Menhub Pastikan Kelancaran Arus Balik Penyeberangan Sumatera-Jawa di Pelabuhan Bakauheni
Kemenhub Imbau Hindari Puncak Arus Balik Ketapang–Gilimanuk 26–29 Maret
Menhub Sebut Pembatasan Truk Sumbu 3 Berlaku hingga 29 Maret 
Jasa Raharja Catat Santunan Korban Kecelakaan Mudik Lebaran 2026 Capai Rp11,2 Miliar
