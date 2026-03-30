HOME FINANCE SMART MONEY

Syarat dan Cara Dapat Promo Diskon BBM Rp15.000 Pertamax dan Pertamina Dex

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |20:01 WIB
JAKARTA - Syarat dan cara dapat promo diskon BBM Rp15.000 Pertamax dan Pertamina Dex. Masyarakat dapat menikmati promo diskon BBM hingga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Pertamina Dex di SPBU Pertamina.

Pertamina Patra Niaga memberikan promo diskon hingga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Pertamina Dex menggunakan aplikasi MyPertamina selama periode 13-31 Maret 2026.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan, promo ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menggunakan layanan terbaik selama momen Ramadan dan Idulfitri, terlebih di masa mudik dan libur Lebaran.

"Promo ini kami siapkan untuk memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat, khususnya saat mudik dan libur lebaran. Kami ingin memastikan selain mendapatkan energi dengan mudah, masyarakat juga bisa merasakan perjalanan yang lebih hemat dan nyaman,” ucap Roberth dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Syarat dan Cara Dapat Promo Diskon BBM Rp15.000

Masyarakat mendapatkan promo diskon BBM Rp15.000 Pertamax dan Pertamina Dex dengan melakukan pembelian bahan bakar menggunakan aplikasi MyPertamina selama periode berlangsung pada pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.

Hal yang pertama dilakukan adalah dengan instal aplikasi MyPertamina dari PlayStore atau AppStore. Kemudian, pastikan transaksi dilakukan di SPBU Pertamina yang telah terintegrasi dengan aplikasi dan memenuhi ketentuan minimal pembelian 1 liter hingga maksimal 50 liter dalam satu transaksi. 

Setelah transaksi berhasil dilakukan menggunakan metode pembayaran di MyPertamina, potongan harga sebesar Rp300 per liter akan otomatis diterapkan tanpa perlu memasukkan kode promo.

Setiap pembeli hanya bisa menikmati promo maksimal 2 kali dalam satu minggu, tanpa batasan kuota harian selama periode berlangsung.

Diskon ini tidak dapat digabungkan dengan promo lain, dan selama periode berlangsung, program seperti I Like Monday (ILM), Green Wednesday, dan Thank God It's Fuel Day (TGIF) untuk sementara tidak diberlakukan.

 

