IHSG Hari Ini Rebound, Dibuka Menguat ke 7.122

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil rebound dan dibuka menguat 31,32 poin atau 0,44 persen ke posisi 7.122,99 pada perdagangan hari ini, Selasa (31/3/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan namun terbatas 0,45 persen ke 7.122, dengan 324 saham di zona hijau, 172 melemah, dan 462 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,09 triliun, dengan volume 2,04 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 menguat 0,34 persen ke 719, indeks JII menguat 0,35 persen ke 481, indeks MNC36 menguat 0,64 persen ke 308, dan IDX30 menguat 0,38 persen ke 390.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona hijau seperti konsumer siklikal, konsumer non siklikal, properti, keuangan, infrastruktur, bahan baku, kesehatan. Sedangkan yang melemah hanya energi, transportasi, industri dan teknologi.

Diketahui, IHSG ditutup melemah 5,39 poin atau 0,08 persen ke posisi 7.091,67 pada penutupan perdagangan Senin 30 Maret 2026. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,47 poin atau 0,20 persen ke posisi 717,49.

(Dani Jumadil Akhir)

