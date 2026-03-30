IHSG Sesi I Turun ke Level 7.070

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan hingga jeda sesi I perdagangan hari ini. Indeks saham turun 0,38% menjadi 7.070,40.

Total volume transaksi perdagangan, Senin (30/3/2026), tercatat 13,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp7,7 triliun. Sebanyak 252 saham menguat, 453 saham melemah, dan 253 saham stagnan.

Sejumlah indeks utama juga mencatat penurunan, seperti LQ45 turun 0,34%, IDX30 turun 0,71%, dan MNC36 turun 0,56%. Namun, indeks JII justru melonjak 1,33%.

Pada sesi I perdagangan, indeks sektoral mayoritas berada di zona merah, antara lain keuangan, bahan baku, transportasi, industri, konsumer non-siklikal, infrastruktur, konsumer siklikal, properti, dan kesehatan. Sementara itu, sektor energi, industri, dan teknologi tercatat menguat.

Daftar penghuni top gainers antara lain:

PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS) naik 30,59% ke 111

PT Equity Development Investment Tbk (GSMF) naik 30% ke 117

PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) naik 19,59% ke 232