Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi Garap Proyek Bauksit Rp870 Miliar di Mempawah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |15:41 WIB
PP Presisi Garap Proyek Bauksit Rp870 Miliar di Mempawah
PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru senilai Rp870 miliar. (Foto :okezone.com/PPRE)
A
A
A

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) meraih kontrak baru senilai Rp870 miliar untuk proyek pertambangan bauksit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini dijalankan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Lancarjaya Mandiri Abadi (LMA) sebagai bagian dari sinergi antar unit usaha.

Ruang lingkup kontrak mencakup jasa penambangan bauksit, pengangkutan material, serta penyediaan dan pengoperasian washing plant. Penggalian pertama (first cut) dijadwalkan dimulai awal Triwulan II 2026. Lingkup pekerjaan ini menegaskan kapabilitas PPRE sebagai penyedia jasa penambangan terintegrasi sekaligus memperluas portofolio layanan pada mineral bauksit.

Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah, menyampaikan kontrak ini mencerminkan kepercayaan terhadap rekam jejak, keandalan operasional, dan kesiapan sumber daya perusahaan dalam mengelola proyek strategis.

“Ekspansi PPRE pada proyek pertambangan bauksit ini tidak hanya menegaskan kapabilitas perusahaan sebagai penyedia jasa penambangan profesional dan terintegrasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi layanan di luar mineral nikel,” ujar Rizki, Rabu (1/4/2026).

Kerja sama dengan PT Aneka Tambang Tbk juga menjadi wujud sinergi antar-BUMN. Dengan dukungan tim berpengalaman, armada alat berat yang andal, serta penerapan standar K3 dan lingkungan yang tinggi, PPRE optimistis dapat memberikan kinerja terbaik dan nilai tambah berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement