HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi Kantongi Kontrak Baru Proyek Jembatan di Halmahera

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |15:35 WIB
PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan kontrak baru untuk pekerjaan konstruksi jembatan box culvert di Halmahera. (foto: Okezone.com/PPRE)
JAKARTA — PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan kontrak baru untuk pekerjaan konstruksi jembatan box culvert di Halmahera, Maluku Utara. Proyek ini mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan industri dan pertambangan strategis di Indonesia.

Lingkup pekerjaan proyek meliputi pekerjaan tanah (earthwork), perkerasan (pavement), dan struktur (structure work). Proyek ini dirancang untuk menunjang konektivitas dan efisiensi operasional di wilayah tersebut, seiring meningkatnya aktivitas industri pertambangan nikel di Halmahera.

Direktur Utama PPRE, Rizki Dianugrah, menyampaikan bahwa perolehan kontrak ini mencerminkan kepercayaan berkelanjutan dari mitra kerja terhadap kapabilitas PPRE dalam menghadirkan solusi konstruksi yang andal dan terintegrasi.

“Proyek ini menjadi bagian dari upaya kami dalam memperluas kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertambangan. Dengan pengalaman dan kompetensi yang kami miliki, PPRE optimistis dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan kualitas yang terjaga,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Sementara itu, Vice President Corporate Secretary PPRE, Mei Elsa Kembaren, menambahkan bahwa kontrak ini memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan ke depan.

 

