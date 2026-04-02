HOME FINANCE HOT ISSUE

BPR Pembangunan Nagari Tutup, Total Bank Bangkrut 2026 Jadi 6

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |06:05 WIB
BPR Pembangunan Nagari Tutup, Total Bank Bangkrut 2026 Jadi 6
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari. (Foto: Okezone.com/OJK)
JAKARTA – Jumlah bank yang bangkrut kembali bertambah. Pada awal April 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha salah satu bank, yakni Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari.

BPR Pembangunan Nagari beralamat di Simpang Gudang, Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan pencabutan ini, jumlah bank yang ditutup di Indonesia menjadi enam hingga 31 Maret 2026.

“Pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra.

Dengan penutupan tersebut, daftar bank yang tutup sepanjang 2026 kembali bertambah.

Berikut daftar bank yang sebelumnya telah dicabut izin usahanya:

1. BPR Suliki Gunung Mas

OJK mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

2. BPR Prima Master Bank

OJK mencabut izin BPR Prima Master Bank yang berkantor pusat di Jalan Jembatan Merah Nomor 15-17, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026.

3. Perumda BPR Bank Cirebon

OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9 Februari 2026 berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026, setelah adanya permintaan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menempuh proses likuidasi.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209947//bank_tutup-yvSd_large.jpg
6 Bank Bangkrut di Indonesia hingga April 2026, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209937//bpr-z1TX_large.jpg
OJK Cabut Izin BPR Nagari, Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209016//ketua_ojk-yGQ2_large.jpeg
4 Fakta dan Janji Friderica Widyasari Usai Dilantik Jadi Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208840//ojk-U4Km_large.jpg
OJK dan Polisi Tangkap Tersangka Kasus Bank BPR DCN, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207042//ojk-vw9l_large.png
OJK Tuntaskan Skandal BPR Duta Niaga, Debitur dan Direksi Dijebloskan ke Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/278/3206950//ojk-bE1i_large.jpg
OJK Sanksi POSA dan SBAT, Benny Tjokrosaputro Dilarang Seumur Hidup di Pasar Modal
