OJK: Pasar Modal Domestik Tetap Solid di Tengah Volatilitas Tinggi

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar modal domestik masih menunjukkan daya tahan yang kuat meski dalam beberapa waktu terakhir bergerak sangat dinamis dengan volatilitas yang tinggi akibat tekanan geopolitik dan ketidakpastian global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan kondisi pasar saham Indonesia saat ini tetap solid meski sempat mengalami koreksi 16,91 persen secara year to date baru-baru ini.

"Kalau kita lihat per 1 April 2026 kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG ada di level 7.184,44 atau telah mengalami koreksi sebanyak 16,91% secara year to date. Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa kondisi ini tidak hanya dialami oleh pasar modal kita atau bursa kita, tapi juga dialami oleh hampir seluruh bursa-bursa di regional dan global," ungkapnya dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut lebih mencerminkan pengaruh dinamika eksternal dibandingkan respons terhadap fundamental ekonomi domestik semata. Ia mengungkapkan bahwa di tengah tekanan tersebut, OJK terus memantau perkembangan pasar harian untuk mengukur respons investor dan dari hasil pemantauan, resiliensi pasar domestik dinilai masih terjaga.

"Aktivitas transaksi saham misalnya, tercatat masih terus menunjukkan angka yang solid dan tinggi dengan rata-rata nilai transaksi harian itu sudah ada di angka Rp20,66 triliun selama bulan Maret 2026," ujar Hasan.