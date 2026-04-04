HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta WFH ASN Diputuskan Setiap Jumat 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |08:01 WIB
6 Fakta WFH ASN Diputuskan Setiap Jumat 
WFH PNS (Foto: Okezone)
JAKARTA -  Pemerintah telah menetapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai langkah adaptif menghadapi dinamika global.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perilaku kerja lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat,” lanjutnya. 

Berikut fakta-fakta WFH ASN diputuskan setiap Jumat yang dirangkum Okezone, Sabtu (4/4/2026). 

1. Surat Edaran

Airlangga menambahkan, kebijakan WFH ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.

Ia menjelaskan, skema tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya efisiensi dalam menghadapi dinamika geopolitik global. 

2. Hemat BBM 

Skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat diproyeksikan mampu menghemat belanja bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Kebijakan WFH yang diterapkan di instansi pusat maupun daerah bukan sekadar transformasi budaya kerja menuju digitalisasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM nasional. 

Dengan satu hari kerja dari rumah setiap minggu, pemerintah menargetkan penghematan langsung pada kompensasi BBM ASN, sekaligus memberi dampak positif terhadap pengeluaran masyarakat luas.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210002/wamenhub-suVk_large.jpg
Wamenhub: Pesanan Sewa Jet Pribadi Melonjak pada Libur Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209926/bbm_pertamina-eznK_large.jpg
8 Kebijakan Pemerintah Berlaku 1 April 2026: Harga BBM Tak Naik, WFH ASN 1 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209924/pns-Ainq_large.png
Ini Daftar Sektor Pekerjaan yang Tak WFH Setiap Jumat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209863/menko_airlangga-qjGd_large.jpg
Kapan WFH Karyawan Swasta Diberlakukan? Ini Jawaban Menko Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209836/asn_wfh_jumat-7Ybr_large.png
WFH ASN Setiap Jumat Bakal Hemat APBN Rp6,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/320/3209105/menko_airlangga-jUP0_large.jpg
Menko Airlangga: Kebijakan WFH 1 Hari Seminggu Ditetapkan Akhir Maret 2026
