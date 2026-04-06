OJK Pastikan Dampak Penurunan Bobot Saham Indonesia oleh MSCI Bersifat Sementara

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai potensi penurunan bobot saham Indonesia dalam indeks global yang disusun Morgan Stanley Capital International hanya bersifat sementara. Tekanan di pasar disebut sebagai bagian dari proses penyesuaian seiring reformasi yang tengah dilakukan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan salah satu dampak utama perubahan bobot indeks adalah penyesuaian portofolio oleh investor, baik domestik maupun global.

“Kami memandang fenomena itu sebagai transisional yang bersifat sementara dan tentu bagian dari penyesuaian yang tidak bisa dihindari. Ini normal atau wajar saja, dalam rangka menuju pasar modal kita yang lebih berkualitas dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya dalam RDKB OJK, Senin (6/4/2026).

Selain tekanan jual, kondisi tersebut juga dapat memicu arus dana keluar (outflow), khususnya pada periode rebalancing indeks. Dampak lainnya adalah meningkatnya volatilitas pasar serta pelebaran selisih harga bid dan ask pada saham tertentu, terutama yang memiliki likuiditas rendah.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan fenomena wajar di pasar keuangan global dan tidak perlu direspons secara berlebihan. Menurut Hasan, reformasi yang dilakukan regulator justru bertujuan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia, termasuk dari sisi transparansi, likuiditas, dan kredibilitas yang menjadi perhatian investor global.

“Ada juga potensi outflow, misalnya pada periode-periode rebalancing, terutama di awal. Kemungkinan peningkatan volatilitas dan pelebaran bid-ask spread pada saham tertentu juga masih bisa terjadi untuk sementara waktu,” tambahnya.