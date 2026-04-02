HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.026

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |17:59 WIB
IHSG Hari Ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup koreksi 2,19 persen atau 157,66 poin ke level 7.026 pada penutupan perdagangan, Kamis (2/4/2026). Pelemahan ini terjadi seiring aksi jual yang diakumulasikan investor sepanjang perdagangan.

Hal tersebut dapat terlihat dari pergerakan emiten pada perdagangan hari ini. Tercatat sebanyak 558 emiten mengalami tekanan atau memerah, 216 emiten stagnan, dan hanya ada 184 emiten yang menguat.

Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentan level 7.184 dengan level tertingginya 7.161, dan level terendahnya di level 7.019. Tercatat 23,9 miliar lembar saham ditransaksikan sepanjang perdagangan senilai Rp12,7 triliun.

Secara sektoral, pada penutupan sore hari ini hampir seluruh sektor berada di zona merah. Hanya satu sektor yang hijau, yaitu sektor non primer yang menguat 0,45 persen.

Sementara sektor barang baku menjadi pemberat indeks dengan koreksi paling dalam hingga 4,86 persen. Disusul oleh sektor infrastruktur yang terkoreksi 3,96 persen, sektor energi melemah 2,94 persen, dan sektor perindustrian tertekan 2,23 persen. Sementara sektor transportasi dan sektor teknologi kompak melemah masing-masing 2 persen.

 

