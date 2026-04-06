IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 7.001

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |09:19 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,36 persen ke level 7.001 pada hari ini, Senin (6/4/2026). 

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,77 persen ke 6.972, dengan 166 saham di zona hijau, 387 melemah, dan 405 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp2,1 triliun, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,79 persen ke 708, indeks JII melemah 1,53 persen ke 472, indeks MNC36 menguat 0,37 persen ke 303, dan IDX30 menguat 0,22 persen ke 389.

Untuk indeks sektoral yang kompak di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, transportasi, teknologi, kesehatan. Sedangkan yang menguat ada konsumer siklikal, keuangan dan industri. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS), PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP), dan PT Pinnacle Persada Investama Tbk (XPLQ).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/278/3210740/ihsg_hari_ini-usvV_large.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Sentimen Global dan Domestik, Ini Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210279/ihsg_hari_ini-GP3m_large.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke Level 7.026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210161/ihsg-uYDJ_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah 0,44% ke 7.153
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210049/ihsg_hari_ini-3qfo_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/278/3209703/ihsg-5o6U_large.jpg
IHSG Hari Ini Rebound, Dibuka Menguat ke 7.122 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/278/3209492/ihsg-Srqj_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah 1%, Terpental ke Level 6.900
