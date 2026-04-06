Tak Hanya Ekonomi, Ini Ancaman Lain bagi RI di Tengah Perang

JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketegangan global akibat Perang Iran 2026, ancaman terhadap Indonesia tidak hanya datang dari sisi ekonomi seperti lonjakan harga minyak atau tekanan terhadap APBN. Ancaman lain yang jauh lebih dalam justru mulai muncul: hilangnya posisi Indonesia dalam perhatian dunia.

Peneliti Pusat Studi Politik dan Sosial Emaridial Ulza, dalam laporan strategis terbarunya menyoroti fenomena yang ia sebut sebagai strategic invisibility trap.

“Ini bukan soal Indonesia dipandang buruk, tetapi justru tidak hadir dalam persepsi global sama sekali,” ujar Emaridial dalam laporannya, Senin (6/4/2026).

Laporan setebal lebih dari 35 halaman tersebut disusun dari ratusan sumber internasional dan menunjukkan bahwa dalam era arus informasi yang sangat cepat, negara yang tidak muncul dalam narasi global cenderung tidak diperhitungkan—baik dalam investasi, diplomasi, maupun pengambilan keputusan strategis.

Dampak yang Perlu Diwaspadai

Menurut Emaridial, dampak dari kondisi ini tidak berhenti pada citra semata, tetapi dapat merambat ke berbagai sektor yang lebih luas dan jarang disadari.

Pertama, risiko penurunan investasi asing. Dalam perspektif international marketing dan neurosains keputusan kolektif, investor global tidak hanya merespons data ekonomi, tetapi juga narasi yang sering muncul dan tertanam dalam ingatan publik.

“Negara yang tidak aktif membangun narasi akan kehilangan perhatian, meskipun secara fundamental kuat,” jelas Emaridial yang juga Founding Director Global Trust Intelligence (GTI).