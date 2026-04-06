KA Bangunkarta Jombang–Pasar Senen Anjlok, Perjalanan Kereta Lain Terganggu

Kereta Api (KA) Bangunkarta dengan rute Jombang–Pasar Senen anjlok di emplasemen Stasiun Bumiayu/. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA – Kereta Api Indonesia (KAI) mengonfirmasi gangguan perjalanan akibat anjloknya Kereta Api (KA) Bangunkarta dengan rute Jombang–Pasar Senen di emplasemen Stasiun Bumiayu, Kabupaten Brebes.

“Diinformasikan bahwa terjadi anjlokan pada perjalanan Kereta Api Bangunkarta pada tanggal 6 April 2026,” terang KAI melalui akun Instagram resminya, Senin (6/4/2026).

Akibat insiden ini, jalur hulu dan hilir belum dapat dilalui kereta api, sehingga kemungkinan berdampak pada kelambatan perjalanan KA lain yang melintasi jalur tersebut.

Evakuasi KA Bangunkarta (KA161) dan normalisasi jalur sedang dilakukan oleh unit terkait agar perjalanan kereta api dapat kembali normal secepatnya.